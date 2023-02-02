مدير المتحف المصري: عرض 3 قطع أثرية فريدة لرأس نفرتيتي لـ3 أشهر

قال الدكتور على عبد الحليم، مدير المتحف المصري، إنّ المتحف يقام به معرضا مؤقتا بعنوان «رؤى مؤثرة» لفنانة إيطالية، يضم مجموعة من الأعمال المصورة، و3 قطع أثرية فريدة من ضمنها قطعة لرأس الملكة نفرتيتي غير مكتملة تم العثورعليها في حفائر تل العمارنة، لافتا إلى استمرار المعرض لمدة 3 أشهر.

«عبد الحليم»: المتحف مستمر ولا يوجد غلق

وأضاف مدير المتحف المصري، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ المتحف شهد عمليات تطوير، شملت قاعات العرض المتحفي، وفاترينات العرض، وبطاقات الشرح واللوحات الأرشادية، التي تشرح القطع الأثرية بشكل علمي سليم، مشيرا إلى أنّ المتحف سينظم العديد من فاعليات المعارض لشهر فبراير.

عمليات الترميم التي تتم داخل المتحف

وأشار إلى أنّ عمليات الترميم مستمرة، والمتحف به أقوي معامل الترميم، ويتم العمل على ترميم منطقة البركة التي تضم أضخم وأكبر التماثيل والقطع الأثرية، وكذلك ترميم التوابيت الخشبية والحجر الجيري وعملية التطوير فيه جديدة، موضحا أنّ المتحف ستظل أبوابه مفتوحه للزائرين والسياح، ولا داعي للشائعات التي يتم تداولها حول غلق المتحف، فهو يعد من أهم وأكبر المتاحف على مستوى العالم.