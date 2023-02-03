عرض المتهم بدهس شاب يقود دراجة نارية في قصر النيل على الطب الشرعي

قررت النيابة العامة عرض قائد السيارة الميكروباص المتهم بدهس شاب في دائرة قسم شرطة قصر النيل على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة بأنواعها المختلفة من عدمه، وبيان ما إذا كان المتهم وقت إرتكاب الواقعة كان تحت تأثير المخدرات من عدمه، كما استعجلت النيابة العامة تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب وفاة المجني عليه، وتحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وطلبت تقرير تفريغ كاميرات المراقبة.

بداية البلاغ

وتلقى مأمور قسم شرطة قصر النيل إخطارًا من أحدي المستشفيات بدائرة قسم الشرطة، يفيد بوصول شاب جثة هامدة بإدعاء حادث سيارة، وبالإنتقال تبين العثور علي جثة شاب يدعى «م س» 19 عامًا، وبالفحص تبين إصابته بكسور ونزيف في جميع أنحاء الجسم.

تفاصيل التحريات

وكشفت التحريات بأنه أثناء قيادة المجني عليه دراجة هوائية في شارع قصر النيل سقط أمام سيارة ميكروباص ، وتابعت التحريات بأن قائد السيارة لم يستطع التحكم في السيارة ودهس المجني عليه، وتم ضبط المتهم وتحرير محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة.