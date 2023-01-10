عرض المتهم بقتل جاره في الأميرية على الطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات

قررت النيابة العامة عرض المتهم بقتل جاره في الأميرية، بسبب خلافات الجيرة، على الطب الشرعي، لإجراء تحليل المواد المخدرة والكحوليات، وبيان ما إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة تحت تأثيرها من عدمه.

واستعجلت النيابة العامة تقرير الصفة التشريحية الخاص بسبب وفاة المجني عليه، وذلك لاستكمال التحقيقات.

مصرع شاب

وتلقى مأمور قسم شرطة الأميرية إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة، بوصول شاب مصاب بطعنة نافذة في الصدر ووفاته أثناء إسعافه، وبالانتقال تبين العثور علي جثة شاب يدعى «إمام س»، 34 سنة، عامل.

ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجاني.

نتائج التحريات

وكشفت التحريات عن أن جار المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات الجيرة، وعقب تقنين الإجراءات ضُبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة.