عرض السائق المتهم بدهس شاب مجهول الهوية في مدينه نصر على الطب الشرعي

قررت النيابة العامة عرض سائق سيارة نقل، والمتهم بدهس شاب مجهول الهوية في دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان على الطب الشرعي، لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات، لبيان إذا كان المتهم وقت ارتكابة للواقعة كان تحت تأثير المخدرات أو الكحوليات من عدمه.

وطالبت النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة التي رصدت الواقعة، لبيان إذا كانت الواقعة قتل خطأ أم عمد، كما استعجلت النيابة العامة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وكشف هوية الشاب المجني عليه واستدعاء أسرته.

تفاصيل البلاغ حول الواقعة

تلقي مأمور قسم شرطة مدينة نصر ثان، إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة، يفيد بوصول شاب جثة هامدة إثر تعرضه لحادث سير بدائرة قسم الشرطة، ولا يحمل متعلقات شخصية تدل على هويته، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب به إصابات مختلفة، تنوعت ما بين كسور ونزيف داخلي وخارجي، كما تبين ارتدائه كامل ملابسه الداخلية والخارجية، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.