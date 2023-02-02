موعد مباراة الأهلي القادمة في كأس العالم وتردد القناة الناقلة

ينتظر عشاق المارد الأحمر، مباراته القادمة في كأس العالم للأندية، أملا في تحقيق انتصار وإنجاز جديد يضاف إلى قائمة بطولات المارد الأحمر، ويسجل في تاريخه.

وفي السطور التالية، نعرض موعد مباراة الأهلي القادمة في كأس العالم للأندية.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويواجه النادي الأهلي فريق سياتل ساوندرز، السبت المقبل في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة، فيما يذاع الساعة 8:30 بتوقيت السعودية.

وينتظر عشاق المارد الأحمر، الفوز في المباراة المقبلة ومواصلة الانتصارات، سعيا نحو رقم قياسي جديد للأهلي في كأس العالم.

تردد قناة AEA العراقية المفتوحة الناقلة لمبارة الأهلي وسياتل ساوندرز

وفيما يلي، نعرض تردد قناة AEA العراقية المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وسياتل ساوندرز في كأس العالم للأندية:

القمر الصناعي: نايل سات

- 11636 أو 11638 أو 11639

- معدل الترميز 27500

- استقطاب: أفقي.

تردد القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية- القناة المغربية الرياضية

القمر: عرب سات

التردد: 12383

استقطاب: أفقي

الترميز: 27500.

- تردد قنوات SSC الرياضية السعودية

التردد 12523

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

كما تنقل عدد من القنوات الأوربية الحاصلة على حقوق البث، وجاءت كما يلي.

- Sport TV2 Portugal

- Sport Klub 1 Serbia

- Sport Klub 1 HD Slovenija

- Sport Klub 1HD Croatia

- Diema Sport 2 HD

- beIN Sports HD 1 English

- SuperSport HD 2 alb

واستطاع النادي الأهلي تحقيق فوز كبير على فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة، في مستهل لقاءاته في كأس العالم للأندية أمس الأربعاء.