محافظ القليوبية ورئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى يتفقدان تطوير شارع فريد ندا

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، يُرافقهُ اللواء محمد الكيلاني رئيس جهاز تعمير القاهرة الكُبرى جولة ميدانية لمُتابعة أعمال تطوير المرحلة الثانية بالكامل من شارع فريد ندا بمدينة بنها، للوقوف على كافة المعوقات وحلها لتسريع منظومة العمل للانتهاء من تطوير المرحلة بالكامل في أسرع وقت ممكن تيسيراً على المواطنين في إطار خطة المحافظة لتطوير عاصمة القليوبية والنهوض بها حضارياً لتليق بأبناء المحافظة وزائريها،

فرد طبقة الأساس بعد نزلة كوبري المصنع الحربي

وتفقدَّ محافظ القليوبية ورئيس جهاز تعمير القاهرة الكُبرى الأعمال الجارية على كوبري المصنع الحربي، وما تم إنجازه في تلك المنطقة، حيث يتم الآن فرد طبقة الأساس بعد نزلة كوبري المصنع الحربي حتى الطريق الزراعي، وذلك بعد تسوية المنطقة ودمكها تمهيداً لأعمال الرصف، بالإضافة إلى أنه جاري معالجة فواصل الكوبري والشروخ الموجودة بشكل جذري طبقاً لتقرير كلية الهندسة، كما تم تفقد حديقة النصب التذكاري وحديقة النافورة ومبنى الكمين الجديد والأعمال المُنتهية ما بعد الكمين حتى الرياح التوفيقي بجوار مديرية الطرق

تحسين الرؤية البصرية

ووجه محافظ القليوبية بدهان السور الصاج المتواجد على جسم الكوبري من الجهتين ليتماشى مع أعمال التطوير علاوة على إستبدال السور الخرساني بمدخل بنها الجنوبي بآخر من الكريتال لتوحيد وتحسين الرؤية البصرية، بالإضافة إلى استبدال جميع أعمدة الإنارة المتواجدة على الكوبري بأخرى حديثة موفرة للطاقة مع مراعاة توزيعها بشكل متناسق لوضوح الرؤية على إمتداد الكوبري، مُشدداً على تغيير الخط بلوحة أسماء الشُهداء بحديقة النصب التذكاري، بالإضافة إلى تسوية السور الحديدي الفاصل بين النصب التذكاري والحديقة بنفس مستوى الإنترلوك، وضرورة استكمال الكريتال على السور الخرساني للحديقة وتوريد كشافات الإنارة على سور الحديقة، كما وجه الهجان بإنهاء وصلات المياه لحديقة النافورة ولمبنى الكمين مع مراعاة وصلات المياه للجزر الوسطى.

الكيلاني يطالب بتسريع العمل

ومن جانبه شددَّ اللواء محمد الكيلاني رئيس جهاز تعمير القاهرة الكُبرى على المهندسين القائمين بالأعمال بضرورة تسريع العمل وزيادة المُعدات والعمالة، والإنتهاء من جميع أعمال المرحلة قبل الموعد المُحدد، مع الالتزام بجودة كافة الأعمال لظهور المرحلة بشكل لائق بمدينة بنها عاصمة القليوبية، لافتاً بأنه سيتم إتخاذ إجراءات حاسمة لبطء الأعمال والدفع بشركات أخرى لإنجاز المرحلة.

المرحلة الثانية من تطوير شارع فريد ندا

وتجدُر الإشارة إلى أن أعمال تطوير المرحلة الثانية من شارع فريد ندا تتم على جزئين الجزء الأول يبدأ من أول كمين أتريب حتى طريق الرياح التوفيقي، والجزء الثاني يبدأ من أول كوبري المصنع الحربى وحتى مدخل مدينة بنها على الطريق الزراعي ، وتتضمن أعمال تطوير المرحلة الثانية، رصف الطريق بالكامل وتنسيق الحدائق وزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الجزر الوسطى، وتخصيص أماكن إنتظار للسيارات وأماكن لتنزه المواطنين، ويهدُف التطوير إلى تنسيق وتجميل الطريق بالكامل وإعادة صياغته وفقاً لرؤية معمارية تعمل على تحسين الرؤية البصرية، كما سيراعى في التطوير تفادي المشاكل المرورية للقطاع بالكامل وإعادة تنسيق خطوط التنظيم المؤدية له وتحديد مسارات المشاة لإعادة الوجه الحضاري والجمالي بالشارع بأكمله