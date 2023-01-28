محافظ القليوبية: بدء أعمال ترميم نفق سعد زغلول لتسيير الحركة ببنها

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي يتم تنفيذُها على أرض الواقع، ومنها مشروع تطوير شارع فريد ندا المرحلة الثانية، ومشروع ترميم نفق سعد زغلول بالمنشية بمدينة بنها، وذلك لتسريع منظومة العمل وزيادة معدلات الإنجاز لرفع كفاءة الخدمات المُقدمة للمواطنين وتحقيقاً للصالح العام.

مشروع تطوير المرحلة الثانية من شارع فريد ندا

استهل محافظ القليوبية جولته بمتابعة ما تم تنفيذُه خلال الأيام الماضية في مشروع تطوير المرحلة الثانية من شارع فريد ندا، حيث تم فتح الفواصل الموجودة على كوبري المصنع الحربي، لمعالجتها قبل البدء بأعمال الرصف، كما تم رفع مخلفات تكسير الأسفلت المُتهالك في المنطقة مابعد كوبري المصنع الحربي اتجاة الطريق الزراعي وجاري التجهيز للمنطقة الثانية اتجاه بنها.

وشددَّ عبد الحميد الهجان، على الشركة المنفذة بمضاعفة الأعمال وتكثيف ورديات العمل بالطريق لسرعة الإنتهاء منه طبقاً للجدول الزمني المحدد والالتزام بتطبيق المواصفات القياسية في العمل، بالإضافة إلى أهمية معالجة الفواصل وشروخ الأسفلت بشكل جذري لتفادي أي أخطاء قد تحدُث بعد الانتهاء من الطبقة السطحية والنهائية، موجهاً باستبدال أعمدة الإنارة الحالية على جسم الكوبري بنفس شكل الأعمدة المقابلة للكوبري أمام مديرية الطرق مع توزيع أعمدة الإنارة بشكل مُتناسق علي الكوبري لسهولة الرؤية وللحفاظ علي سلامة المواطنين.

أعمال ترميم نفق سعد زغلول بالمنشية

ثم استكمل المحافظ جولته بتفقد بدء أعمال ترميم نفق سعد زغلول بالمنشية من الجهتين، والتي تتم تحت إشراف مديرية الطرق بالقليوبية، إذ تم تكسير الأسفلت المُتهالك من الجهتين، بمساحة 20 متر قبل النفق و20 متر بعد النفق، وتم فرد طبقة السن وتسوية المناسيب، تمهيداً لوضع طبقة الترميم يليها الطبقة السطحية النهائية.

ووجه محافظ القليوبية، بالعمل بالتوازي في دهان جسم النفق ونظافة الحوائط الجانبية، مُشدداً على ضرورة سرعة الانتهاء من أعمال الترميم في أسرع وقت ممكن، مع الالتزام بجودة الأعمال والمواصفات الفنية المُتعارف عليها في الرصف، حيث يُعد نفق سعد زغلول محوراً مرورياً هاماً يُساهم في تخفيف حدة الزحام داخل المدينة، مُشدداً على إزالة كافة الإشغالات والباعة الجائلين قبل النفق وبعده، لسهولة مرور المُشاة داخل النفق ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدينة.

فيما وجه محافظ القليوبية، رؤساء المراكز والمُدن والأحياء بضرورة وأهمية المرور الميداني المستمر على المشروعات الجاري تنفيذُها للوقوف على نسب التنفيذ الفعلية لكل مشروع بنطاق المحافظة لإزالة أي معوقات قد تقف أمام تنفيذ الأعمال، لسرعة دخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين، علاوة على بذل جهد مُضاعف من أجل تحسين الخدمات المقدمة لمواطني القليوبية في جميع القطاعات.