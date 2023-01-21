«صحة الشيوخ» تناقش منع تدخين السجائر الإلكترونية في الأماكن العامة والجامعات

تشهد لجنة الصحة والسكان في مجلس الشيوخ برئاسة النائب الدكتور علي مهران، أجندة عمل مكثفة، إذ تعقد عدة اجتماعات على مدار يومي الأحد والاثنين، لمناقشة عدة مقترحات مقدمة من أعضاء المجلس.

السجائر الإلكترونية

ومن المقترحات المقرر مناقشاتها يوم الاثنين، اقتراح مقدم من النائب محمد عمارة بشأن معاملة السجائر الإلكترونية والفيب، معاملة المثل بالسجائر المعتادة، وتطبيق قواعد المنع الحالية للتدخين، داخل الأماكن العامة بصفة عامة، وبين الطلبة في الحرم الجامعي بصفة خاصة.

ومن المقرر أن يعقد يوم الاثنين اجتماعا لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة راجية الفقي، بشأن تفعيل بعض الآليات للمساعدة في رفع الوعي الصحي داخل المؤسسات الطبية.

مجلس الشيوخ

وتنعقد لجنة الصحة بمجلس الشيوخ غدا الأحد، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبد الماجد، بشأن سرعة تنفيذ مشروع إحلال وتجديد مستشفى رمد قنا، ومناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبد الرحيم كمال، بشأن سرعة الانتهاء من أعمال مستشفى رأس غارب المركزي.