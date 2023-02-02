«الصحة» توجه رسالة عاجلة للمواطنين بشأن التواجد في المواصلات العامة

وجهت وزارة الصحة والسكان، رسالة عاجلة للمواطنين، خلال التواجد في المواصلات العامة، وذلك بالتزامن مع انتشار جائحة فيروس كورونا والأمراض التنفسية خلال فصل الشتاء، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة.

وقالت الوزارة في تقرير رسمي لها، على المواطنين ضرورة ارتداء الكمامات خلال التواجد في المواصلات العامة، لتقليل فرصة الإصابة بالأمراض المعدية كفيروس كورونا والفيروس التنفسي المخلوي والإنفلونزا الموسمية، لافتة الى أن ارتداء الكمامات يقلل من فرص انتشار الأمراض المعدية بشكل كبير.

وأضافت وزارة الصحة والسكان: «على المواطنين ضرورة الحرص على اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة، وغسل اليدين بعد لمس أي أسطح، والبعد عن الزحام والحفاظ على التباعد الجسدي».

الوضع الوبائي لفيروس كورونا فى مصر

وعن الوضع الوبائي لفيروس كورونا، طمأنت الوزارة المواطنين؛ إذ أكدت انخفاض إصابات فيروس كورونا على مستوى جميع المحافظات، والوفيات تكاد تسجل صفرا، مناشدة المواطنين بضرورة الحرص على تلقي الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا، وعدم التكاسل لقدرتها على مواجهة الفيروس ومتحوراته والتى تظهر من وقت الى الاخر.

الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا

وشددت وزراة الصحة والسكان، على أن لقاحات كورونا بمختلف أنواعها متوافرة في الوحدات الصحية والمراكز الثابتة للقاحات كورونا، وعلى المواطنين الحصول على الجرعة الكاملة، لافتا الى أن الجرعة التنشيطية لا تحتاج الى التسجيل المسبق على موقع لقاح كورونا.

وطالبت الوزارة المواطنين، بالتواصل معها من خلال الخط الساخن لها 105، للرد على التساؤلات والاستفسارات المختلفة كافة، لافتة إلى جود فرق كاملة مخصصة للرد على تساؤلات المواطنين.