غلق طريق منشأة البكاري في الجيزة باتجاه ميدان الساعة لمدة شهر

أعلنت محافظة الجيزة، غلق شارع منشأة البكاري في نطاق حي الهرم، بالاتجاه القادم أسفل الطريق الدائري باتجاه ميدان الساعة فقط لمسافة 75 مترا، لمدة شهر، بداية من الساعة 12 صباح غد الجمعة، حتى الخامسة صباح السبت 4 ماري المقبل، لتنفيذ الأعمال الإنشائية للقواعد الخرسانية الخاصة بمطالع ومنازل محور عمرو بن العاص، التي تربطه مع الطريق الدائري «القوس الغربي»، على أن تتواصل الأعمال لمدة 24 ساعة.

تحويلات مرورية للطريق المغلق

وأوضحت محافظة الجيزة، أنّ الإدارة العامة لمرور الجيزة نسّقت مع الشركة المنفذة لتنفيذ التحويلة المرورية الآتية.

- تحويل شارع منشأة البكاري في الاتجاه القادم من ميدان الساعة اتجاه أسفل الطريق الدائري في محيط منطقة الأعمال إلى الاتجاهين لحركة المرور.

- استحداث فتحة دخول بالجزيرة الوسطى قبل منطقة الأعمال لنقل حركة المرور القادمة من أسفل الطريق الدائري للاتجاه الآخر الذي تم تحويله إلى اتجاهين.

- حركة سير المركبات بشارع منشأة البكاري القادمة من أسفل الطريق الدائري وترغب بالسير اتجاه ميدان الساعة تقوم بالدخول للاتجاه الاخر «القادم من ميدان الساعة» قبل منطقة الغلق الكلي عن طريق فتحة دخول بالجزيرة الوسطي التي تم استحداثها، بعد تحويل الاتجاه الاخر المشار اليه إلى اتجاهين لحركة المرور وفصلهما بحواجز خرسانية.

- ثم استكمال السير بمسار التحويلة المشار إليها لمسافة ما يقرب من 75 مترا، ثم العودة للطريق الأصلي مرة أخرى اتجاه ميدان الساعة عن طريق فتحة خروج «موجودة حاليا» في الجزيرة الوسطى بعد تجاوز منطقة الغلق والأعمال المشار إليها.

من جانبه، وجّه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس حي الهرم، بالمتابعة بالتنسيق مع الشركة المنفذة وإزالة أي معوقات، وإعادة رصف الطريق عقب الانتهاء من تنفيذ الأعمال لتيسير الحركة المرورية.

وأكدت محافظة الجيزة، أنّ الإدارة العامة لمرور الجيزة نسّقت مع الشركة المنفذة لوضع وسائل الأمن الصناعي من «كشافات، وطواحين ضوئية، وحواجز فسفورية» بمحيط الأعمال بالكامل، لضمان أمن وسلامة المواطنين، كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.