مصرع شاب سقط به جرار زراعي في ترعة بكفر الشيخ

لقي شاب في منتصف العقد الثالث من العُمر، مصرعه غرقا، إثر سقوط الجرار الذي كان يقوده في ترعة متاخمة لأرضه الزراعية أثناء قيادته، في إحدى قرى مركز سيدي سالم، بمحافظة كفر الشيخ.

سقط في مجرى مائي

وكان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارا يفيد مصرع «ح.ح.م»، 25 سنة، مقيم بقرية دمرو، بمركز سيدي سالم، غرقا أثناء قيادته لجرار زراعي خاصته بأرضهم الزراعية الكائنة بذات القرية، حيث سقط في مجرى مائي متاخم للأرض، مما أدى إلى مصرعه غرقا.

الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق

وبانتداب مفتش الصحة في محافظة كفر الشيخ لتوقيع الكشف الطبي على جثمان المتوفى، أفاد بأن سبب الوفاة هبوطا حادا في الدورة الدموية والتنفسية، نتيجة إسفكسيا الغرق، ولا توجد أي شبهة جنائية.

تحرير محضر بالحادث

وحرر رجال الشرطة محضرا بالواقعة، وحمل رقم 625 لسنة 2023م، إدارى مركز سيدى سالم، وأُخطرت السلطات المختصة لمباشرة التحقيق في الواقعة.