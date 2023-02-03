الأجهزة الأمنية تكشف هوية شاب دهسته سيارة مجهولة في مدينة نصر

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من كشف هوية شاب دهسته سيارة مجهولة في دائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر، وتبين أنه يدعى «زكريا م ث»، وتم استدعاء أسرته وبالذهاب الى مشرحة زينهم تعرفوا على الجثة، وأنهوا إجراءات استلام الجثة وتصريح الدفن.

بلاغ بمصرع شخص

تلقى مأمور قسم شرطة ثان مدينة نصر، إخطارا من مستشفى اليوم الواحد، بوصول شاب جثة هامدة بسبب تعرض لحادث دهس سيارة بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، كما تبين إصابته بكسور ونزيف داخلي وخارجي، وبتفتيش الجثة لم يتم العثور على مستندات تدل على هويته، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة، وكشف هويى المجني عليه، واستدعاء أسرته.

الوصول لأسرة المتوفى

وكشفت التحريات أن سيارة مجهولة دهست المجني عليه وتمكنت من الهرب، وبفحص بلاغات التغيب ونشر صور المتوفى بأقسام الشرطة، تم التوصل لأسرته وتبين أنه يدعى «زكريا م ث» في العقد الرابع من العمر، وتم استدعاء أسرته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.