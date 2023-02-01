 العثور على جثة مجهولة الهوية لشاب دهسته سيارة في مدينة نصر

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة بالقاهرة جهودا لكشف غموض العثور علي جثة مجهولة الهوية لشاب دهسته سيارة في مدينة نصر وتمكن قائدها من الهرب ، وجري نقل الجثة الي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت إنتداب الطب الشرعي لاجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه ، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواعقة وملابساتها وضطب الجاني ، وطلبت النيابة العامة التحفظ علي كاميرات المراقبة في محيط منطقة العثور علي جثة المجني عليه تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة وتحديد السيارة مرتكبه الواقعة وضبط قائدها ، كما طلبت النيابة العامة تحليل البصمة الوراثية للمجني عليه ، وإنتداب خبراء الأدلة الجنائية لأخذ بصمات الجثة لمطابقتها بالبصمات المحفوظة لدي مصلحة الأمن العامة لكشف هوية المجني عليه ، كما طلبت النيابة العامة تصوير الجثة وارسال ونشر الصور في أقسام الشرطة المختلفة للتعرف عليه من قبل المترددين علي تلك الأقسام من المواطنين

بداية البلاغ

تلقي مأمور قسم شرطة ثان مدينة نصر بلاغا بالعثور علي جثة شاب دهسته سيارة وتمكن قائدها من الهرب بدائرة قسم الشرطة ، وبالإنتقال تبين العثور علي جثة شاب مجهول الهوية وفي العقد الرابع من العمر ويرتدي كامل ملابسه ، وبالفحص تبين أنه ذو بشرة سمراء

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة