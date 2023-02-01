حبس المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية من شقة في مدينة نصر 4 أيام

أمرت النيابة العامة بحبس شخصين بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من شقة في مدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

جاء ذلك بعدما ورد لمديرية أمن القاهرة بلاغ من شخص بعدما اكتشف كسر كالون باب شقته، ووجود محتويات الشقة مبعثرة ومسروقة ومن بين المسروقات مبلغ مالي و3 ساعات يد ومشغولات ذهبية، وطلبت النيابة من المباحث سرعة التحريات حول نشاطهم الإجرامي لاستكمال التحقيقات.

العقوبة المتوقعة على المتهمين

وعن العقوبة القانونية، شرح أشرف ناجي المحامي بالنقض، تفاصيل قانون العقوبات في السرقة، كما نصت عليه المادة 318، كالتالي: «السجن مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317».

وأشار إلى أن المادة 319 عقوبات نصت على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادتين 317 و318 بغرامة لا تتجاوز 2 جنيه مصري إذا كان المسروق غلالًا أو محاصيل أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على 25 قرشا، وحال يكون الفعل في الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.