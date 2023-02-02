نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2023 جميع المديريات التعليمية.. 6 محافظات

ينتظر الآلاف من الطلاب وذويهم، الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2023 جميع المديريات التعليمية بمختلف المحافظات، حيث تم اعتمادها في 6 محافظات حتى الآن، وإعلانها، بينما تستعد باقي المحافظات للإعلان عن النتيجة خلال أيام عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد والمراجعة.

وبدأ العد التنازلي لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2023 جميع المديريات التعليمية، المقرر أن يتم إعلانها الأسبوع المُقبل، بدءًا من يوم السبت وحتى نهاية الأسبوع.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2023 جميع المديريات التعليمية

وحول طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2023 جميع المديريات التعليمية، فإنّ كل مديرية تخصص رابطًا إلكترونيًا خاصًا بها تقوم من خلاله بإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، ليتمكن الطلاب من الحصول على نتيجتهم بسهولة ويسر.

نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة

واعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة الترم الأول 2023، بنسبة نجاح بلغت 77.7%، فيما خصصت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، رابطًا للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة 2023 برقم الجلوس من خلال الضغط هنـــا.

نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية بالاسم فقط

وظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية، قبل قليل، حيث اعتمدها اللواء محمد الشريف بنسبة نجاح بلغت 81.5%، وأتاحت للطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية بالإسم فقط من خلال الضغط هنــــــــا.

نتيجة الشهادة الإعدادية بوابة التعليم الأساسي

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بوابة التعليم الأساسي، من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من خلال الضغط هنـــــــــا.

نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2023 ثالثة إعدادي

كما يمكن الحصول على نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2023 ثالثة إعدادي، في محافظات الجيزة، وبورسعيد، وشمال سيناء، والسويس، والإسكندرية، حيث تم اعتمادها والإعلان عنها بصورة رسمية.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2023

وطرح الآلاف من الطلاب سؤالًا حول موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2023، فيما أعلنت مديرية التربية والتعليم في بيان لها، أنّ أعمال التصحيح والرصد والمراجعة لكافة المواد ما تزال مستمرة، موضحةً أنّه سيتم الإعلان عن النتيجة فور الانتهاء من التصحيح، واعتمادها من محافظ الإقليم، حيث ستكون خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير الجاري على أقصى تقدير.