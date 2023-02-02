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عاجل.. ظهور نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2023

كتب:

إسراء سليمان
11:45 ص | الخميس 02 فبراير 2023
اعتماد النتائج

اعتماد النتائج

أناب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم، الدكتور محمد ‏الضويني، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية ‏للعام الدراسي 2022- 2023م.

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 

وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في العام الدراسي الحالي في الشهادة الابتدائية 164639 طالبا وطالبة، حضر منهم 162736، وبلغ إجمالي الحاصلين على 50% فأكثر 136591 بنسبة 83.93%، فيما بلغ عدد الحاصلين على أقل من 50% 26145 بنسبة 16.07%.

امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 

وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية 158360 طالبا وطالبة، حضر منهم 155486، وبلغ إجمالي الحاصلين على 50% فأكثر 136587 بنسبة 87.85%، والحاصلين على أقل من 50% 18899 بنسبة 12.15%.

وتيسيرًا على طلاب الأزهر، وجّه الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بنشر النتيجة على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من معرفة النتيجة من خلال بوابة الأزهر عبر ‏الإنترنت، ومن خلال المعاهد التابع لها الطلاب والطالبات، من خلال الرابط التالي من هنــا.

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بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.