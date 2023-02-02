نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في القاهرة برقم الجلوس

كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس، موضحة أن الامتحانات عُقدت ورقياً وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، التابع لوزارة التربية والتعليم.

طرق الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة 2023 برقم الجلوس

- يدخل الطالب على موقع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالقاهرة.

- يكتب الطالب رقم جلوسه.

- يضغط الطالب على زر «عرض النتيجة».

تشمل نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس، مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية والدراسات الاجتماعية والرياضيات والعلوم، والمجموع النهائي للطالب.

تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة

- نسبة النجاح بالإعدادية العامة بلغت 77.7%.

- نسبة النجاح للمكفوفين 84%.

- نسبة النجاح للصم وضعاف السمع 97.2 %.

- نسبة نجاح الإعدادية المهنية 60.2%.

- نسبة نجاح الإعدادية الرياضية 53%.

- نسبة النجاح للمدارس الدولية 93.2%.

ترتيب أوائل الإدارات التعليمية

- إدارة حلوان التعليمية بنسبة نجاح 97.37 %.

- إدارة شبرا بنسبة نجاح 96.70 %.

- إدارة القاهرة الجديدة التعليمية بنسبة نجاح 93.54 %.