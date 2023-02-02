قناة القاهرة الإخبارية تعرض تقريرا عن طه حسين: فقد بصره فأضاء للعالم بصيرته

«فقد بصره، فأضاء للعالم بصيرته بكتاباته وإبداعاته».. بهذه الكلمات افتتحت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرها التلفزيوني عن عميد الأدب العربي طه حسين، والذي تطرق إلى مؤلفاته المعروضة في النسخة الرابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

مؤلفات طه حسين في معرض الكتاب

وأوضح التقرير، أنّ 50 عاما مرّت على رحيل طه حسين، ولا تزال مؤلفاته تتصدر الأكثر مبيعا داخل أروقة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الرابعة والخمسين، إذ قال مسؤول التسويق في إحدى دور النشر، إنّ هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على المؤلفات الجديدة التي طبعتها الدار لطه حسين هذا العام.

معرض القاهرة للكتاب 2023

وقال أحد زوار المعرض: «عندما تقرأ كتب الدكتور طه حسين لا يمكنك تتخيل أنّ هذا الرجل فقد بصره، إذ كانت رؤيته مختلفة تماما عن البشر الذين يملكون البصر»، وقال آخر: «أنا من مواليد عام 1967 درسنا كتاب الأيام في الثانوية العامة، أحببت أسلوبه رغم أنّ لغته صعبة على الأجيال الحديثة، لكنها كانت سهلة بالنسبة إلينا».

ويعتبر كتاب الأيام من أشهر كتب طه حسين وما زال حتى اليوم يتصدر قائمة مبيعات مؤلفاته رغم مرور عشرات الأعوام على تأليفه، وهو الكتاب الذي جسّد حياة عميد الأدب العربي داخل قريته الصغيرة ومعاناته منذ الطفولة وتعامله مع أساتذته في القرية وانتقاله إلى القاهرة ثم فرنسا ورحلاته في القاهرة.