ندوة عن الرحلة الإبداعية لعميد الأدب العربي طه حسين بمعرض الكتاب «فيديو»

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميتين منة الشرقاوي وبسنت الحسيني، تقريرا بعنوان «ندوة خاصة عن رحلة إبداعية وتنويرية لعميد الأدب العربي طه حسين»، وذكر التقرير، أنه خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54، استضافت قاعة صلاح جاهين ندوة بعنوان «منهجية طه حسين» بحضور مجموعة من الكُتاب والمفكرين والأكاديميين.

وقال الدكتور أشرف منصور رئيس قسم الفلسفة بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، إنّ حضور الندوة كان رائعا على الرغم من أن الموضوع متخصص، وكان هناك تجاوبا من الجمهور: «وجدت أن هناك عددا كبيرا من الجمهور متابع وقارئ جيد لطه حسين، والأسئلة التي وجهت للمنصة تنم عن وعي ثقافي شديد ومبشر».

المتحدثون الأربعة تناولوا جوانب من منهجية طه حسين

وتابع رئيس قسم الفلسفة بكلية الآداب جامعة الإسكندرية: «المتحدثون الأربعة تناولوا جوانب من منهجية طه حسين، وأنا تناولت منهجيته في كتابه الفتنة الكبرى، وأعماله تاريخية»، وأشار التقرير إلى أن الندوة تناولت القيمة الفكرية والتجربة المعرفية لطه حسين وإسهاماته في الفكر والتاريخ والحركة الأدبية المصرية والعالمية.