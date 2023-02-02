قفزة نوعية في أسعار القطن اليوم بالمحافظات.. بشرى للفلاحين

صعدت أسعار القطن اليوم بالمحافظات لتسجل جميع أصنافها ارتفاعا جماعيا ممتازا للغاية، وفقا لما تم تداوله داخل المزادات العلنية التي عقدت في محافظات مصر مع نهاية تعاملات الأسبوع.

أسعار القطن اليوم بالمحافظات

وكشف الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن ببحوث سخا، بمحافظة كفر الشيخ لـ«الوطن»، أن أسعار القطن اليوم بالمحافظات شهدت قفزة نوعية كبيرة من حيث ارتفاع سعر القنطار طويل التيلة، مشيرا أن هذا الأمر سوف يشرح قلوب الفلاحين جراء ارتفاع سعر القنطار ليسجل التالي:

- قفز سعر قنطار القطن جيزة 96 لـ8300 جنيه.

- صعد سعر قنطار القطن جيزة 97 من 6300 حتى 6750 جنيها.

- سجل سعر قنطار القطن جيزة 94 من 6350 حتى 6950 جنيها.

- سجل سعر قنطار القطن جيزة 92 ما بين 6300 و6500 جنيه.

- صعد سعر قنطار القطن جيزة 86 ما بين 6150 جنيها حتى 6400 جنيه.

التوريد وأسعار القطن اليوم بالمحافظات

وأشار أبو اليزيد إلى أن أسعار القطن اليوم بالمحافظات قد حققت صعودا جماعيا من حيث سعر قنطار القطن طويل التيلة والقطن فائق الطول بما يدخل البهجة والسرور علي المزارعين، لافتا أن ما تم توريده للشون المخصصة لذلك حتى اليوم من محصول القطن بلغ مليون و892 ألف قنطار قطن على مستوى محافظات مصر.