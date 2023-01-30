صعود كبير في أسعار القطن بالمحافظات اليوم.. «جيزة 96» يقفز 300 جنيه

صعدت أسعار القطن بالمحافظات اليوم الاثنين، لتشهد ارتفاعا كبيرا للغاية، وذلك في سعر كل قنطار قطن تم توريده، بينما قفز سعر قنطار القطن من صنف جيزة 96 بنحو 300 جنيه، للقطن طويل التيلة والقطن فائق الطول، وذلك وفقا لما تم تداوله عبر عمليات تسويق القطن المصري بالمزادات العلنية التي عقدت في شتي محافظات مصر.

صعود جماعي كبير في أسعار القطن اليوم بالمحافظات

وكشف الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن ببحوث سخا، بمحافظة كفر الشيخ، لـ«الوطن»، أن أسعار القطن اليوم بالمحافظات قد شهدت ارتفاعا ممتازا للغاية في سعر جميع أصناف القطن، مشيرا إلى أن الأسعار سجلت التالي:

- قفز سعر قنطار القطن جيزة 96 لـ 7700 جنيه، وسط ارتفاع بلغ 300 جنيها لكل قنطار قطن.

- سعر قنطار القطن جيزة 97 يبدأ من 6000 حتى 6550 جنيه، وسط ارتفاع بواقع 200 جنيه لكل قنطار قطن مباع.

- سعر قنطار القطن جيزة 94 يبدأ من 6100 حتى 6650 جنيه، وسط ارتفاع بواقع 150 جنيها لكل قنطار قطن.

- سجل سعر قنطار القطن جيزة 92 ما بين 6000 حتى 6100جنيه، وسط ارتفاع بلغ 100 جنيه لكل قنطار قطن.

- سجل سعر قنطار القطن جيزة 86 ما بين 5950 جنيها حتى 6250 جنيها، وسط ارتفاع بلغ 150 جنيها لكل قنطار قطن مباع.