هبوط حاد في أسعار القطن اليوم بالمحافظات.. و«جيزة 96» يتراجع 1000 جنيه

هبطت أسعار القطن اليوم بالمحافظات بشكل جماعي ليتراجع سعر قنطار القطن من صنف «جيزة 96» بنحو 1000جنيه وذلك لكل قنطار قطن مباع، كما تراجعت أسعار قنطار القطن الأربعة الأخرى، وفقا لما تم تداوله عبر حركة تسويق القطن بالمزادات العلنية التي تجري في محافظات مصر بالوجهين البحري والقبلي اليوم الجمعة.

هبوط حاد في أسعار القطن اليوم بالمحافظات

وكشف الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن ببحوث سخا، بمحافظة كفر الشيخ، لـ«الوطن»، أن أسعار القطن اليوم بالمحافظات، شهدت تراجعا كبيرا في سعر كل قنطار القطن طويل التيلة، والقطن فائق الطول، وخاصة صنف «جيزة 96» طويل التيلة، لافتًا إلى أن سعر قنطار القطن اليوم الجمعة سجلت التالي:

- تراجع سعر قنطار القطن «جيزة 96» نحو 1000 جنيه ليسجل 7500 جنيه.

- تراجع سعر قنطار القطن «جيزة 97» 400 جنيه وبذلك يبدأ سعر الطن من 6000 حتى 6500 جنيه.

- تراجع سعر قنطار القطن «جيزة 94» من 6000 آلاف حتى 6600 جنيه، بتراجع 300 جنيه لكل قنطار قطن.

- كما تراجع سعر قنطار القطن «جيزة 92» ما بين 6000 حتى 6050 جنيه، ليهبط بواقع 350 جنيها لكل قنطار قطن.

- تراجع سجل سعر قنطار القطن «جيزة 86»، ما بين 6000 آلاف حتى 6300 جنيه، وسط تراجع بواقع 300 جنيه لكل قنطار قطن.

أسعار القطن اليوم بالمحافظات والتسويق

وأشار «أبواليزيد»، إلى أن أسعار القطن اليوم بالمحافظات تراجعت أسعارها نظرا لزيادة المعروض منها، موضحا أنه تم تسويق نحو مليون و830 ألف قنطار قطن طويل التيلة، ويتبقي نحو 770 ألف قنطار قطن بمحافظات الجمهورية.