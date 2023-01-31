صعود في أسعار القطن اليوم بالمحافظات.. و «جيزة 96» يرتفع 350 جنيها

شهدت أسعار القطن اليوم بالمحافظات ارتفاعا لجميع الأصناف لليوم الثاني على التوالي، وذلك وفقا لما تم تداوله عبر المزادات التي عقدت في محافظات مصر.

ارتفاع جماعي في أسعار القطن اليوم بالمحافظات

وأكد الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن ببحوث سخا، بمحافظة كفر الشيخ، لـ«الوطن»، أن أسعار القطن اليوم بالمحافظات قد سجلت صعودًا جيدًا للغاية، لافتا إلى أن ذلك يعود على المزارعين بالنفع، حيث سجل سعر القطن اليوم الثلاثاء التالي:

- صعد قنطار القطن «جيزة 96» لـ 8050 جنيه، بواقع 350 جنيها لكل قنطار قطن.

- قفز سعر قنطار القطن «جيزة 97» 150 جنيها لكل قنطار ويتراوح من 6200 حتى 6650 جنيها.

- كما سجل سعر قنطار القطن «جيزة 94» من 6200 آلاف حتى 6850 جنيها، بارتفاع بلغ 200 جنيه لكل قنطار.

- بينما صعد سعر قنطار القطن «جيزة 92» 150 جنيها وسجل القنطار ما بين 6100 حتى 6250 جنيها.

- قفز سعر قنطار القطن «جيزة 86» نحو 100 جنيه وسجل القنطار ما بين 6050 حتى 6350 جنيها.

أسعار القطن اليوم بالمحافظات والمنزرع

وأوضح محمد أبو اليزيد، أن أسعار القطن اليوم بالمحافظات شهدت ارتفاعا يصب في مصلحة قطاع المزارعين بالوجهين البحري والقبلي، حيث بلغت المساحة الإجمالية للمنزرع خلال 2022 نحو 317 ألف فدان قطن طويل التيلة.