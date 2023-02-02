ضبط 5700 علامة تجارية مقلّدة داخل مصنع دون ترخيص في المرج

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، المسؤول عن مصنع ملابس كائن بدائرة قسم شرطة المرج، بتهمة إدارة المصنع دون ترخيص، وحيازته كميات من العلامات التجارية المقلدة غاشا بذلك جمهور المستهلكين، كما عُثر بداخل المصنع المشار إليه على 57000 علامة تجارية مقلدة.

وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع دون ترخيص واصطناع العلامات التجارية بقصد التصرف فيها بالبيع لعملائه من تجار الملابس لتحقيق أرباح غير مشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية.