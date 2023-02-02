«الداخلية»: ضبط عصابة الدراجات النارية في دمياط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كفر البطيخ بمديرية أمن دمياط من أحد المستشفيات، باستقبال جثة لعامل توصيل طلبات، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر سعد بدمياط، وبسؤال نجل عمته أقر بأنّ المتوفى تعرض لحادث بدائرة المركز، واكتشافه عدم وجود الدراجة النارية والهاتف المحمول الخاصين بالمتوفى.

تفاصيل الواقعة

وحسب بيان وزارة الداخلية، جرى تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن دمياط، أسفرت جهوده عن أنّ وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي ضمّ 5 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة منية النصر، تخصص نشاطه في سرقة الدراجات النارية بالإكراه، وأنهم بتاريخ الواقعة وحال مشاهدتهم للمجني عليه بالطريق محل البلاغ، لاحقوا المجني عليه واعترضوا طريقه، واعتدى أحدهم على المجني عليه ضربا على رأسه، فاختل توازنه وسقط وارتطمت رأسه بالأرض وحدثت إصابته التي أودت بحياته، واستولى باقي المتهمين على دراجته النارية وهاتفه المحمول ولاذوا بالهرب.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضافوا بأنّهم تخلصوا من الهاتف المحمول وبعض المتعلقات الشخصية الخاصة بالمجني عليه بإلقائهم بأحد المصارف المائية، كما تم بإرشدهم ضبط الدراجة النارية المستولى عليها لدى عميلهم سيئ النية، وتم ضبطه، كما أرشدوا عن دراجتين ناريتين، و3 قطع سلاح أبيض، من المُستخدمين في ارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.