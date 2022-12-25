محمد رمضان ينتهي من تصوير أغنية «على وضعنا» مع أحمد عدوية ونجله

انتهى محمد رمضان، من تصوير كليب أغنيته الجديدة «على وضعنا»، بمشاركة المطرب الشعبي أحمد عدوية ونجله المطرب محمد عدوية، ومن المقرر طرح الأغنية بداية شهر يناير 2023 على موقع يوتيوب والمنصات السمعية والإلكترونية، تزامنا مع احتفالات الكريسماس ورأس السنة الجديدة.

كلمات شيكو وألحان ديزل

أغنية «على وضعنا» كلمات أمير شيكو، وتوزيع ديزل، وألحان ديزل وعبدو الصغير، والكليب من إنتاج MR1، وتنفيذ شركة شو ميديا برودكشن التي يرأسها محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان، ومدير مالي MR1 عبد الغني شوشة، ومن إخراج حسام الحسيني.

طرحها أول يناير

وكان محمد رمضان، قد روج للأغنية في وقت سابق عبر حسابه على «إنستجرام»، قائلا: «استعدوا لأول قنابل السنة الجديدة.. يوم واحد يناير إن شاء الله تسمعوا الأغنية وتشوفوا كليب على وضعنا مع أسطورة الغناء الشعبي أحمد عدوية وصديقي الغالي محمد عدوية، ثقة في الله نجاح يليق بكم».