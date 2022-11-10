أحمد عدوية يشدو مع نجله في ساقية الصاوي: زحمة وأم حسن وحبة فوق

قدم الفنان الكبير أحمد عدوية، عدة أغنيات رفقة نجله محمد، في حفله المقام بساقية الصاوي بالزمالك، مساء اليوم الخميس.

وظهر عدوية الكبير والصغير سويًا في أغنية زحمة يا دنيا ثم قدما أغنيتي سلامتها أم حسن وحبة فوق، واختتم الفقرة بأغنية السح الدح إمبو.

محمد عدوية يُقدم أغنية سور ورا سور

وقدم محمد عدوية في الحفل، أغنيات ولا كان، وسيبي روحك، كما قدم أغنية جديدة بعنوان سور ورا سور.

من المقرر أنّ يتضمن الحفل تقديم دويتو الناس نوعين الذي قدمه محمد عدوية مع مؤدي الراب سداوي منذ عدة أيام.

يذكر أنّ حفل محمد عدوية يقام اليوم في قاعة النهر بساقية الصاوي، ووصل سعر التذكرة إلى 100 جنيه.