ضبط مسجل خطر بتهمة الاتجار في الأسلحة النارية بالقاهرة

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، أنّ أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة، يزاول نشاطا إجراميا في مجال الاتجار بالأسلحة النارية دون ترخيص، مُتخذا من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال وجوده بدائرة القسم، وبحوزته «فرد محلي، وفرد خرطوش، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، ومبلغ مالي، وهاتف محمول».

وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، واتخذت الإجراءات القانونية.