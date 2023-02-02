رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

معرض الكتاب

ضبط مسجل خطر بتهمة الاتجار في الأسلحة النارية بالقاهرة

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
01:12 م | الخميس 02 فبراير 2023
صورة أرشيفية - متهمين

صورة أرشيفية - متهمين

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، أنّ أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة، يزاول نشاطا إجراميا في مجال الاتجار بالأسلحة النارية دون ترخيص، مُتخذا من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال وجوده بدائرة القسم، وبحوزته «فرد محلي، وفرد خرطوش، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، ومبلغ مالي، وهاتف محمول».

وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، واتخذت الإجراءات القانونية.

اقرأ المزيد:

ضبط شخصين لحيازتهما أسلحة نارية وطلقات بقصد الاتجار في القاهرة

ضبط مسجل خطر بحوزته أسلحة نارية ومخدرات بالمحلة

ضبط أسلحة نارية وتنفيذ 8 آلاف حكم قضائي في حملة أمنية بالقليوبية

ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة بالمحلة
بقلم محمد بركات وبسمة عبدالستار