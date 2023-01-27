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ضبط شخصين لحيازتهما أسلحة نارية وطلقات بقصد الاتجار في القاهرة

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
01:32 م | الجمعة 27 يناير 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة الأسلحة النارية، فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين) وبحوزتهما (2 بندقية آلية- 3 خزينة- طبنجة- مبلغ مالى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)  حال إستقلال كلٌ منهما السيارة خاصته بدائرة القسم.

اعتراف المتهمين

وحسب بيان وزارة الداخلية، فإنه بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع