ضبط مسجل خطر بحوزته أسلحة نارية ومخدرات بالمحلة

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة المحلة الكبرى، التابعة لمديرية أمن الغربية، من ضبط مسجل خطر، بقرية نمرة البصل، بحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة وعدد 3 أسلحة نارية، وطلقات لذات العيار، ومبالغ مالية، تم تحرير محضر بالواقعة.

وكان مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن وحدة مباحث مركز المحلة الكبرى، من ضبط عاطل مسجل خطر، مقيم بقرية نمرة البصل، وبحوزته، مواد مخدرة من أجل ترويجها علي عملائه، وأسلحة نارية، ومبالغ مالية من متحصلات الإتجار.

ضبط المتهم في كمين

جاء ذلك بعد توافر معلومات وتحريات أجرتها وحدة مباحث مركز شرطة المحلة الكبرى، برئاسة الرائد محمد عمارة رئيس مباحث مركز شرطة المحلة الكبرى، والنقباء احمد الشورة وحسني علاء معاوني مباحث المركز المحلة.

وبعد تقنين الإجراءات، وعمل الأكمنة الثابتة والمتحركة، أمكن ضبط المتهم «م. ل» ويبلغ من العمر 46 عاما، حال استقلاله سيارته، وبتفتيشه عثر داخل السيارة على كميات كبيرة من المواد المخدرة، وعدد من الأسلحة النارية، 3 طبنجات من ماركات مختلفة، وكميات كبيرة من الذخائر عيار 9 مم، ومبالغ مالية من متحصلات الاتجار في المواد المخدرة.

حبس المتهم

وتم ضبط المتهم، واقتياده إلى ديوان عام مركز شرطة المحلة الكبرى، والتحفظ على السيارة والمضبوطات، وحرر محضر بالواقعة، وبعرضه علي النيابة العامة، قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.