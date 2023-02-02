ضبط تجار الأسلحة والمواد المخدرة في حملة أمنية بأسيوط

وجّه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية استهدفت دائرتي قسمي شرطة أول وثان أسيوط، أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية.

أبزر النتائج الإيجابية

وحسب بيان وزارة الداخلية، ضبط 33 قطعة سلاح ناري، عبارة عن 8 بنادق آلية - 6 بنادق خرطوش - 17 فرد محلي – 2 طبنجة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 29 متهم لـ7 منهم معلومات جنائية، كما جرى ضبط 16 قضية اتجار بالمواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة بحوزة 23 متهما لـ21 منهم معلومات جنائية، كما جرى تنفيذ 992 حكما قضائيا متنوعا، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.