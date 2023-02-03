أسعار الخضروات في الأسواق اليوم الجمعة.. البطاطس بـ8 جنيهات

البطاطس والطماطم والفلفل والبصل والثوم من أهم الأشياء التي يحرص الناس على شرائها، من أجل إعداد الأطعمة المختلفة، فلا غنى لأحد عن استخدام الخضروات بشكل يومي.

وفيما يلي تقدم «الوطن»، أبرز أسعار الخضروات اليوم الجمعة الموافق 3 فبراير، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور

- تراوح سعر البطاطس بين 8 -10 جنيهات

- تراوح سعر البسلة بين 8-10جنيهًا.

- تراوح سعر الثوم بين 7 و10 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو بصل بين 3.5 و6 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو البامية بين 16 و18 جنيهًا.

- باذنجان الرومي بين 4 و5 جنيهات.

- الفلفل الحار بين 6 و9 جنيهات.

- الفاصوليا بين 4 و8 جنيهات.

- الباذنجان البلدي بين 4 و6 جنيهات.

- سعر الكوسة بين 4.5 و6.5 جنيه.

- الملوخية بين 3 و7 جنيهات.

- الفلفل الرومي بين 6 و10 جنيهات.

- الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات.

أسعار الخضروات في الأسواق

- سجل سعر كيلو البامية بين 18 و22 جنيهًا.

- بلغ سعر الفلفل بين 8 و12 جنيهات.

- وصل سعر كيلو الخيار بين 8 و10 جنيهات.

- كما تراوح سعر الكرنب بين 6 و10 جنيهات.

- وجاء سعر كيلو فلفل الألوان بين 28 و30 جنيهًا.

- فيما تراوح سعر القرنبيط بين 5 و8 جنيهات.

- ووصل سعر البطاطس بين 8 و12 جنيهًا.

- وتراوح سعر الكيلو من البصل بين 6 و12 جنيهات.

- فيما تراوح سعر الطماطم بين 5 و8 جنيهات.

- وتراوح سعر كيلو البسلة بين 15 و20 جنيهًا.

- بينما تراوح سعر الجزر بين 6 و8 جنيهات.

- وتراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 8 و12 جنيهات.