الرئيس السنغالي يشكر «السيسي»: مهتم بدفع عجلة التنمية في أفريقيا

وجّه الرئيس السنغالي، ورئيس الاتحاد الأفريقي، ماكي سال، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، بسبب رغبتهما المستمرة في دفع عجلة التنمية.

وأضاف سال، خلال كلمته في قمة داكار لتمويل البنية التحتية في أفريقيا، أنّ الرئيسين المصري والجزائري يوليان اهتماما كبيرا بالبنية التحتية في أفريقيا، وجعل المشروعات حقيقة على أرض الواقع.

وأكد الرئيس السنغالي، أنّ قضايا البنية التحتية هي التي تحقق التحرك لكل عمليات التنمية، وبالتالي فهناك ضرورة كبيرة لوجود مصادر الطاقة التي تساعد العالم، خاصة أنّ أكثر من 600 مليون أفريقي لا يملكون الكهرباء.

وأشار سال، إلى أنّ السكك الحديدية في أفريقيا تظل إشكالية كبيرة، فأحيانا يضطر البعض للخروج من القارة، من أجل الوصول إلى بلد أفريقي، لافتا إلى أنّ التواصل بين البلدان الأفريقية ضئيل للغاية.

وشدد على أنّ هناك تقدما كبيرا في البنية التحتية بأفريقيا، لكن التحديات كثيرة، حيث تحتاج وتفتقر إلى التمويل، ولا يتم تمويلها بالقدر الكافي وتخضع لنسبة فائدة عالية.