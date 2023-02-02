أستاذ فيروسات بجامعة «زويل»: متحورات كورونا بسيطة وأعراضها تشبه الإنفلونزا

قال الدكتور أيمن الشبيني، أستاذ علم الفيروسات بجامعة زويل، إن المتحورات الجديدة لفيروس كورونا بسيطة تشابه أعراض الإنفلونزا ومازالت تصيب الجهاز التنفسي العلوي فقط، مشيرًا إلى أن ظهور متحور أوميكرون بعد متحور دلتا أعطانا دفعة أمل، إذ أننا كان لدينا سيناريو حول التعايش مع الفيروس مثلما يحدث عند الإصابة بدور الإنفلونزا.

أكثر من 400 متحور لكورونا

وأضاف «الشبيني»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «dmc»، أن هناك أكثر من 400 متحور لفيروس كورونا، بينها أنواع تكاد تكون محدودة الانتشار، مشيرًا إلى أن نسبة الإصابات بمتحور «xBB.1.5» المنتشر بشكل كبير للغاية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية تبلغ 60%، متابعًا أن هناك متحور جديد «CH.1.1» من متحورات أوميكرون بدأ ينتشر في إنجلترا ودول أخرى، ويشابه إلى حدًا ما نفس أعراض «xBB.1.5».

المتحور «BF 7» متواجد في الصين

وتابع، أن المتحور «BF 7» متواجد في الصين، ولكن نسبة انتشاره محدودة، على عكس متحور «xBB.1.5» الذي لديه قدرة على الانتشار بشكل متضاعف، لافتًا إلى ظهور أعداد كبيرة للغاية من متحورات فيروس كورونا، موضحًا أن كلمة «X»، تعني وجود أكثر من طفرة، إلى جانب انتشاره بشكل كبير في دول كثيرة.

وأشار أستاذ علم الفيروسات بجامعة زويل، إلى أن أعراض متحور «xBB.1.5» متداخلة للغاية مع الإنفلونزا وصعب التفرقة بينهما كونهما أمراض تصيب الجهاز التنفسي والذي تتشابه أعراض إصابته بصورة كبيرة.