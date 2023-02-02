بنك مصر يعلن أسعار الفائدة على حسابات التوفير.. زيادة 2.25% عن ديسمبر

دخلت أسعار الفائدة فبراير 2023، على حسابات التوفير بالجنيه المصري، حيز التنفيذ اعتباراً من بداية الشهر الجاري، بحسب ما أعلنه بنك مصر، في وقت أشار التطور التاريخي لسعر الفائدة في بنك مصر على حسابات التوفير، إلى وجود فارق في سعر الفائدة بالزيادة 2.25% عما كانت عليه في ديسمبر الماضي.

وفق جدول أسعار الفائدة في بنك مصر فبراير 2023، فإن أصحاب المبالغ من 3 لـ5 آلاف جنيه يحصلون على 6.25% بعائد شهري، ويرتفع لـ6.75% في حال اختار صاحب حساب التوفير دورية صرف العائد سنوياً.

جدول أسعار الفائدة في بنك مصر فبراير 2023

أما المبالغ من 5 لـ50 ألف جنيه، فيحصل أصحابها على عائد شهري 6.50% ويصل العائد لـ7% عند اختيار دورية الصرف السنوية، في حين يحصل أصحاب المبالغ المودعة في بنك مصر من 50 لـ250 ألف جنيه على عائد شهري 7% ويرتفع لـ7.50% عند اختيار دورية الصرف «سنة».

وفق جدول أسعار الفائدة في بنك مصر فبراير 2023، فإن المبالغ من 250 ألف لـ500 ألف جنيه، تستحق عائد 7.50% شهرياً، و8% سنوياً، أما المبالغ الأكثر من 500 ألف جنيه، فيحصل أصحابها على 8% شهرياً، و8.25% كل 3 شهور، و8.375% كل 6 شهور، و8.50% كل سنة.

مزايا حساب التوفير من بنك مصر

تتيح حسابات التوفيرمن بنك مصر، إمكانية السحب والإضافة في أي وقت ومن أي وسيلة مثل البنوك أو ماكينات الصراف الآلي، بعكس الشهادات الادخارية التي لا يمكن استرداد قيمتها قبل مضي 6 شهور من تاريخ اليوم التالي لشراء الشهادة.

وحدد بنك مصر، مبلغ 1500 جنيه شرطاً أساسياً كحد أدنى لفتح حساب التوفير، و3000 جنيه لبدء احتساب العائد بشكل دوري.

يذكر أن البنك المركزي المصري، كان قدر رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض 3% في ديسمبر الماضي، ليصلا لـ16.25% للإيداع و17.25% للإقراض.