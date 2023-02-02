«الناشرين المصريين»: الاتفاق مع بنك مصر على بيع الكتب التقسيط بفيزا كارت

قال سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إنّ معرض القاهرة الدولي للكتاب أكبر تظاهرة ثقافية تقدم الكتاب العربي على الصعيد العالمي من حيث عدد الزوار والمشاركين وفترة المعرض، إذ إن فترة المعرض هي الأكبر على الصعيد العالمي بواقع أسبوعين: «النجاح يرجع إلى عدة عوامل، حيث يطلع القارئ على أحدث الإصدارات، كما أن الفعاليات الثقافية لم تؤثر بالسلب على معدلات شراء الكتب»، ولفت إلى تقديم تيسيرات جديدة من خلال الاتفاق مع رئيس بنك مصر على أن يدخل الكتاب في دورة التقسيط من خلال فيزا كارت، والتقسيط على 12 شهر دون أي فوائد.

الرغبة في القراءة ما زالت موجودة

وأضاف عبده خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي، أنّ الرغبة في القراءة ما زالت موجودة، أي أن الكتاب الورقي ما زال موجودا وعليه طلب كبير، رغم ما يمر به العالم من أزمات شديدة.

معدل الزوار كبير جدا

وتابع رئيس اتحاد الناشرين المصريين، أن معدل عدد الزوار كبير جدا، كما أنّ رقم المبيعات لم يتحقق منذ وجود المعرض في مدينة النصر: «أرقام المبيعات عالية جدا، وسوق الكتاب به تبادل، أي أنّ الناشرين العرب يشترون من الناشر المصري، كما يتم التواصل مع عدد كبير من الدول المشاركة، وهو ما له بالغ الأثر في التبادل الثقافي».

وأضاف عبده أنّ المعرض يشهد نوعا من السياحة الثقافية، عندما يتم تنظيم رحلات من الأقاليم والجامعات والمدارس، كما يشارك في المعرض عددا كبيرا من دول العالم.

وتابع رئيس اتحاد الناشرين المصريين: «لأول مرة في المنطقة العربية يدخل الكتاب ضمن دورة التقسيط، فكرنا في المشكلة وهي الطاقة السلبية التي تم تصديرها قبل المعرض بفترة، واتفقت مع رئيس بنك مصر على أن يدخل الكتاب في دورة التقسيط من خلال فيزا كارت، والتقسيط على 12 شهر دون أي فوائد، وهو ما سيساعد على زيادة المبيعات، ولن تقتصر هذه التجربة على المعرض فقط، لكن كل ناشر لديه سلسلة مكتبات مثل المؤسسات الصحفية والهيئات الحكومية والقطاع الخاص ستستمر معه هذه المبادرة طوال العام من أجل تشجيع والتيسير على القارئ».