بنك مصر يعلن أسعار الفائدة في فبراير 2023.. عائد يومي يتجاوز 10%

أعلن بنك مصر، أسعار الفائدة الجديدة اعتبارا من أول فبراير 2023 على منتجاته المصرفية، مثل الحسابات والشهادات والودائع بالعملة المحلية والعملات الرئيسية الأخرى.

أسعار الفائدة في بنك مصر فبراير 2023

بحسب جدول أسعار الفائدة الجديد في بنك مصر، والذي دخل حيز التنفيذ في فروع البنك اعتبارا من أمس الأربعاء، فإنّ الحساب الجاري ذوي العائد اليومي، يقدم 8% على المبالغ من 50 ألف جنيه حتى 100 ألف جنيه، ويمنح 8.25% على المبالغ من 100 ألف جنيه لـ500 ألف جنيه، وترتفع الفائدة لـ8.50% على المبالغ من 500 ألف جنيه وحتى مليون جنيه.

9% عائد يومي على دفتر الحساب

وفق جدول أسعار الفائدة فبراير 2023 في بنك مصر، يوفر الحساب الجاري ذو العائد اليومي، عائد 9% على المبالغ من مليون جنيه وحتى أقل من مليون جنيه، ويرتفع العائد لـ9.25% على المبالغ من 2 لـ10 ملايين جنيه، و9.75% على المبالغ من 10 لـ30 مليون جنيه، و10% على المبالغ من 30 لـ100 مليون جنيه، و10.125% على المبالغ أكثر من 100 مليون جنيه.

شهادة الـ25%

وأوقف بنك مصر، الثلاثاء الماضي، شهادتي الـ22.5% والـ25% بعد حوالي 25 يوماً من الطرح في الفروع، بعدما حقق الحصيلة المستهدفة من الطرح.