رئيس جامعة عين شمس: حصولنا على مركز متقدم في تصنيف دولي يدعم توجه الدولة

وأكد الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس لـ «الوطن»، أن الإستراتيجية التي تبنتها الجامعة في تطوير المستشفيات الجامعية امتدت لسنوات عمل طويلة بالتنسيق مع كافة فئات المجتمع الطبي والأكاديمي، وأدت إلى النجاح المرموق للقطاع، مؤكداً أن الإستراتيجية تماشت مع جهود الدولة المصرية في دعم القطاع الصحي وتطويره من أجل تقديم خدمة صحية متميزة تضاهي كبرى المستشفيات العالمية.

كانت جامعة عين شمس، أعلنت حصول مستشفيات الجامعة على الترتيب رقم 45 عالمياً بين أفضل 1000 مستشفى حول العالم والمركز الأول محلياً ومن أفضل 3 مستشفيات جامعية في الشرق الأوسط، وضمن أفضل 2500 مستشفى جامعي عالمي وفقا لتصنيف Brand Finance AMCs الأمريكي وهو التصنيف المتعلق بأداء وعمل المستشفيات الجامعية ودورها أكاديمياً ويتضمن أيضا عددا من المؤشرات تتمثل في علاج المرضى، والبحث العلمي، فئات التدريس، السمعة».

المتيني: المستشفى ضمن أفضل 2500 مستشفى جامعي عالمياً

رئيس جامعة عين شمس: Brand Finance AMCs من كبرى التصنيفات العالمية

وأكد أن المستشفى هو الوحيد في مصر، ويعد من أفضل 3 مستشفيات في الشرق الأوسط وهي مستشفيات «جامعة عين شمس والملك فيصل في السعودية ومستشفى في جنوب إفريقيا»، موضحاً أن التصنيف من كبرى التصنيفات العالمية المتميزة، مؤكداً أن التقدم له دلالات كبيرة من بينها أن تكون جعل مصر في مصاف الدول المتقدمة بالقطاع الطبي، موضحاً أن الفترة المقبلة سيتم العمل أيضا على الارتقاء بالمكانة التي تم تحقيقها تماشياً مع رؤية الدولة.