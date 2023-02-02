إخلاء سبيل 14 شخصا بكفالة 70 مليون جنيه بتهمة سرقة موظف بالدقهلية

تمكن 14 شخصا من محافظات الدقهلية والإسكندرية والجيزة، من سرقة مبلغ مالي قدره مليون و60 ألف جنيه بعد أن أوهموا المجني عليه بأنهم قوة من الشرطة، وارتدى أحد المتهمين زي ضابط، فيما ارتدى اثنان آخران زي أمناء شرطة، واستولوا على المبلغ وفروا هاربين، إلى أن تمكنت مباحث ميت غمر من ضبط المتهمين وإعادة المبلغ المسروق.

ونظرت محكمة ميت غمر الجزئية بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس تجديد حبس المتهمين اليوم، وقررت إخلاء سبيل 14 متهما بكفالة قدرها 5 ملايين جنيه لكل منهم، ما قيمته 70 مليونا لهم.

بلاغ ضد 14 شخصا انتحلوا صفة ضباط شرطة

بدأت أحداث الواقعة في 12 يناير 2023 عندما ورد بلاغ إلى مأمور مركز شرطة ميت غمر من «هشام م. م.» مقيمة في هضبة الأهرام محافظة الجيزة، وحرر محضر ضد «فتحي م. ع.» مقيم خلف شركة المياه برج العرب الإسكندرية وذلك لقيامه وآخرين بسرقة مبلغ مالي مليون و60 ألف جنيه.

سرقة مليون جنيه من موظف في شركة

وأكد الشاكي، في محضر الشرطة، أنه استلم مبلغ مالي وقدره 997 ألفا و500 جنيه من شركة للفايبر جلاس يعمل بها لإيداعها لحساب الشركة إضافة الى مبلغ مالي بحوزته وقدره 62 ألف و500 جنيه وكان معه في السيارة زملاؤه من الشركة «على خ. ا.» حارس والمدعو «عبد الرحمن م. ا.» سائق وفوجئ بسيارتين ميكروباص وقالوا له إنهم من الشرطة وفتشوا السيارة والاستيلاء على المبلغ المالي من شنطة السيارة وأخذوه معهم في الميكروباص وتحركوا سويا.

شخص يرتدي زي ضابط

وذكر أن الشخص الذي كان يرتدي ملابس ضابط في التليفون، وبعد أن انتهت المكالمة قال: «فين هشام، ولما رديت عليه وقال لي: اللواء فتحي بيقول نزلوا هشام، وطلبت منهم إعادة فلوس الشركة، فقال لي: قاله اللواء فتحي هيجيبهم لكم، ولما نزل من السيارة اتضح له أنها بدون لوحات معدنية».

واتهم المجني عليه كل من: «فتحي م. ع.» وآخرين بالاشتراك معه أحدهم كان يرتدي ملابس ميري «ضابط» واثنين آخرين كانوا يرتدوا ملابس أمناء شرطة وباقي المتهمين كانوا يرتدون ملابس ملكية.

القبض على المتهمين

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 972 لسنة 2023 جنح مركز ميت غمر، وتمكنت مباحث من غمر بقيادة الرائد رامي أبو شتيه رئيس المباحث، من ضبط المتهمين وعددهم 14 متهما وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ثم تقرر استمرار حبسهم 15 يوما، إلى أن صدر قرار إخلال سبيلهم بكفالة 5 ملايين جنيه لكل منهم.

وقال ماجد الحنبلي، محامي أحد المتهمين، لـ«الوطن» إنه جرى نظر المعارضة الاستئنافية، وأيد القاضي قرار قاضي التجديد بإخلاء سبيل المتهمين بكفالة قدرها 5 ملايين جنيه لكل منهم.