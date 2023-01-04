مصرع بائع خردة دهسا أسفل عجلات قطار في ميت غمر بالدقهلية

لقي بائع خردة في محافظة الدقلهية، مصرعه، اليوم الأربعاء، دهسًا أسفل عجلات قطار «المنصورة – القاهرة»، بالقرب من مزلقان الكوبري الفرنساوي بمدينة ميت غمر، أثناء جمعه الخردة مع حول قضبان السكة الحديد.

ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى ميت غمر المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مصرع بائع خردة في حادث قطار المنصورة

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر، بمصرع شخص أسفل عجلات القطار القادم من طنطا، بالقرب من المزلقان، وانفصال رأسه عن جسده، وتمكن رجال الإسعاف من نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى لحين التصريح بدفنه.

وانتقل ضباط وحدة مباحث المركز وسيارة الإسعاف لمكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع شخص يدعى «كامل ع. ص.»، 22 عامًا، بائع خردة.

شهود يروون تفاصيل الحادث

وأكد أحد شهود عيان في محضر الشرطة، أن الشاب صدمه القطار أثناء جمعه بعض الخردة من على شريط السكة الحديد، وتصادف مرور القطار فدهسه، مما أسفر عن فصل رأسه عن جسده.

وجرى نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتي في مستشفى ميت غمر، وحُرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية.