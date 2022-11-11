تطورات جديدة في سرقة ربة منزل بالإكراه في السلام.. وقانوني يوضح العقوبة

أمرت جهات التحقيق بالسلام بإحالة متهم إلى محكمة الجنايات لاتهامه بسرقة ربة منزل بالإكراه، وكانت جهات التحقيق قد أمرت في وقت سابق بحبس المتهم بعدما ضبطه رجال الشرطة وتم توجيه تهمة السرقة له، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل تلك الواقعة التى شهدتها منطقة السلام بالقاهرة، فكانت بدايتها عندما وردت معلومات إلى رجال الشرطة بالسلام تفيد بقيام أحد الأشخاص بسرقة ربة منزل، وقيامه بتهديدها مستخدمًا سلاحا أبيض، حيث قام بترهيبها والسيطرة عليها والاستيلاء على مسروقات من منزلها وفر هاربًا.

وعقب ارتكاب المتهم للواقعة انتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة، وبإجراء التحريات اللازمة في الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة، تمكن رجال الشرطة من كشف هوية المتهم مرتكب الواقعة، وتم تحديد مكان تواجده وضبطه واقتياده إلى قسم الشرطة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

عقوبة ارتكاب جريمة السرقة

أما عن عقوبة ارتكاب جريمة السرقة طبقًا لقانون العقوبات، فقد أوضح أحمد شعبان، المحامي بالنقض، عقوبة ارتكاب تلك الجريمة خلال حديثه لـ«الوطن»، فأشار إلى أن المادة 316 مكرر ثانياً (ب) من القانون رقم 58 لسنة 1937 تعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال في شبكات الاتصالات المرخص بها، أو في بنيتها الأساسية، أو في خط من خطوط الاتصالات.

وأضاف أنه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل في الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.