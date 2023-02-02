رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

معرض الكتاب

ضبط هاربين من 174 سنة حبس في مصر الجديدة

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
01:28 م | الخميس 02 فبراير 2023
وزارة الداخلية- صورة أرشيفية

وزارة الداخلية- صورة أرشيفية

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، مقاول هارب من تنفيذ 32 حكم حبس جزئي «شيك»، بإجمالي مدد حبس بلغت أكثر من 53 سنة وكفالة مالية بلغت 201 ألف جنيه، كما جرى ضبط مقاول مطلوب التنفيذ عليه في 73 حكم حبس جزئي «تبديد» بإجمالي مدد حبس بلغت 121 سنة وكفالة مالية بلغت أكثر من 106 آلاف جنيه، حال وجودهما في دائرة قسم شرطة مصر الجديدة. 

وبمواجهة المتهمين بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بها، واتخذت الإجراءات القانونية.

 

اقرأ المزيد:

«الداخلية»: ضبط 5307 أحكام قضائية متنوعة خلال أسبوع

حوادث اليوم: ضبط شخص يبيع كاميرات مراقبة سرية.. وتنفيذ أحكام قضائية

انحسار الإخوان عربيا.. أحكام قضائية بالحظر وسقوط بـ«الصندوق أو الثورة»

ضبط مخدرات وأسلحة نارية وتنفيذ أحكام قضائية في حملات بأسيوط والقليوبية 
بقلم محمد بركات وبسمة عبدالستار