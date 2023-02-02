ضبط هاربين من 174 سنة حبس في مصر الجديدة

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، مقاول هارب من تنفيذ 32 حكم حبس جزئي «شيك»، بإجمالي مدد حبس بلغت أكثر من 53 سنة وكفالة مالية بلغت 201 ألف جنيه، كما جرى ضبط مقاول مطلوب التنفيذ عليه في 73 حكم حبس جزئي «تبديد» بإجمالي مدد حبس بلغت 121 سنة وكفالة مالية بلغت أكثر من 106 آلاف جنيه، حال وجودهما في دائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

وبمواجهة المتهمين بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بها، واتخذت الإجراءات القانونية.