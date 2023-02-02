تراجع أسعار الكتاكيت اليوم في المحافظات.. الساسو بـ10 جنيهات

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم في مصر، تراجعًا ملحوظًا في مزارع أغلب المحافظات، بحسب ما أعلنته بورصة الدواجن الرئيسية، حيث يبدأ سعر الكتكوت الساسو من 10 جنيهات، في حين وصل سعر الكتكوت الأبيض إلى 15 جنيهًا.

وتقدم «الوطن» لقرائها، أسعار الكتاكيت اليوم في المحافظات التي تتنوع ما بين كتاكيت الدواجن والبط بأنواعها المختلفة، كما تستعرض خدمة الأسعار والبورصة الخاصة بالدواجن والكتاكيت بصفة يومية لخدمة قرائها ، نظراً لزيادة الإقبال على شراء الكتاكيت من قبل ربات البيوت في قرى المحافظات .

أسعار الكتاكيت اليوم

جاءت أسعار الكتاكيت اليوم بحسب البورصة العمومية للدواجن كالتالي:

تراوح سعر الكتكوت الساسو اليوم بين 10 جنيهات و13 جنيها

سجل سعر الكتكوت الساسو شيفر وجميز 15 جنيها

سجل سعر كتكوت القاهرة اليوم 17 جنيها

سجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم شركات ما بين 17.5 و20 جنيهًا

سجلت أسعار كتاكيت الوطنية اليوم سعر 21.5 جنيه

قائمة أسعار الكتاكيت بجميع أنواعها

كما سجلت أسعار الكتاكيت اليوم بجميع أنواعها، التالي:

وصل سعر كتكوت معيار الغلاب اليوم 20 جنيهًا

وجاء سعر الكتكوت اليوم نيوهوب 22 جنيها

وصل سعر كتكوت كايرو ثري إلى 19.5 جنيه

سجل سعر كتكوت الوادي 17.25 جنيه

سجل سعر كتكوت أمهات اليوم 19.5 جنيه

وصل سعر كتكوت عياد اليوم 20 جنيها

جاء سعر كتكوت شيكسي اليوم 20 جنيها

وسجل سعر كتكوت السطان اليوم 20 جنيها

وصل سعر كتكوت الحجازي اليوم 19 جنيها

سجل سعر كتكوت العناني اليوم 19.5 جنيه

وصل سعر كتكوت نيوجين اليوم إلى 22 جنيها

سعر كتكوت صلاح عطية 19 جنيها

جاء سعر كتكوت صلاح عطية اليوم 19 جنيها

بلغ سعر كتكوت طيبة اليوم 16 جنيها

جاء سعر كتكوت الأبرار اليوم 22 جنيها

سجل سعر كتكوت الجزيرة اليوم 20 جنيها

سعر كتكوت بلادي اليوم 19.5 جنيها

بلغ سعر كتكوت طنبول 21 جنيها

سجل سعر كتكوت القصبي اليوم 21 جنيها

وصل إجمالي سعر كتكوت التسعين اليوم 19.5 جنيه

سجل سعر كتكوت الشروق اليوم 21 جنيها

وصل سعر كتكوت رمضان فكري اليوم 19.5 جنيه

سجل سعر كتكوت حسن الغريب اليوم 19 جنيها

ووصل سعر كتكوت سامي عايد 18 جنيها

سعر كتكوت الفيروز سجل اليوم 20 جنيها

سعر كتكوت النهضة اليوم بلغ سعر 20 جنيها

بلغ سعر كتكوت الهولندية اليوم 19 جنيها

وصل إجمالي سعر كتكوت الخرصاوي اليوم 20 جنيها

وسجل سعر كتكوت ألفافيد 19 جنيها

جاء سعر كتكوت البرماوي اليوم 20 جنيها

سعر كتكوت المنصورة اليوم سجل 18.75 جنيه

سعر كتكوت الأهالي اليوم سجل 16.5 جنيه

سعر الكتكوت الهجين اليوم سجل 9 جنيهات

سعر كتكوت روزي ديوك اليوم 12 جنيها

سعر الكتكوت البلدي اليوم.. 7 جنيهات

أسعار كتاكيت البط اليوم

بينما يخص أسعار كتاكيت البط اليوم فقد جاءت كالتالي:

سعر كتكوت بط مولارد اليوم سجل 24 جنيها

سعر الكتكوت البط الفرنساوي بيور سجل 17 جنيها

سعر كتكوت البط المسكوفي اليوم 24 جنيها

وصل سعر كتكوت البط المسكوفي آر 25 جنيها