تراجع أسعار الكتاكيت والفراخ البيضاء في البورصة اليوم الخميس

أسعار الكتاكيت والفراخ من الأولويات التي يهتم المواطنون بالبحث عنها، لتحديد مصدر توفير احتياجاتهم من هذه النوعيات.

أسعار الكتاكيت والفراخ البيضاء

وشهدت أسعار الكتاكيت والفراخ البيضاء تراجعا في البورصة الرئيسية اليوم الخميس، وأرجعت البورصة التباين بين الشركات في الأسعار إلى عوامل الوزن والحجم والعمر.

وفقا لإعلان البورصة الرئيسية اليوم الخميس، شهد سعرالكتكوت تراجعا؛ إذ تراوح سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم من 11 إلى 11,5 جنيه، والكتكوت الساسو عمر يوم تراوح بين 10 و10,5 جنيه، والكتكوت البلدي الحر عمر يوم من 5 إلى 5,5 جنيه، والكتكوت الروزي من 7,5 إلى 7,75 جنيه، والكتكوت الهجين من 6 إلى 6,25 جنيه ، والكتكوت الفيومي من 6 إلى 6,5 جنيه.

تراجع سعر الفراخ البيضاء

وبحسب إعلان البورصة، شهدت أسعار لحوم الفراخ البيضاء تراجعا، وجاء سعر الكيلو من 51 إلى 52 جنيها، ولحم الفراخ الساسو جاء سعر الكيلو بين 59 و60 جنيها، ولحم الفراخ البلدي تباين سعر الكيلو من 69 إلى 70 جنيها، كذلك شهد سعر لحم الأمهات الأبيض تراجعا للكيلو وتراوح سعره بين 48 و49 جنيها.