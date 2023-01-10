أسعار الكتاكيت والبط والرومي في الأسواق اليوم

أسعار الكتاكيت البيضاء والساسو والبلدي والبط بمختلف أنواعه، يهتم بالبحث عنها ملايين من أصحاب المزارع والأسر المصرية في المحافظات، للاستفادة منها في تحديد المصدر الذي سوف يقصدونه لتوفير احتياجاتهم من هذه النوعيات.

وقد شهدت أسعار الكتاكيت تباينا، وبحسب إعلان البورصة يرجع ذلك إلى عوامل الوزن والحجم والعمر، فيما استقرت أسعار الفراخ على سعر الأمس.

أسعار الكتاكيت البلدي

ووفقا لإعلان البورصة الرئيسية، تباين سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم بين 15,25 و15,50 جنيه، والكتكوت الهجين من 8 إلى 8,25 جنيه، والكتكوت الفيومي من 8 إلى 8,25 جنيه، والكتكوت الساسو عمر يوم بين 11,25 و11,50 جنيه، والكتكوت البلدي الحر عمر يوم بين 5,50 و6 جنيهات، والكتكوت الروزي من 7,25 إلى 7,50 جنيه.

استقرار أسعار البط المولار عند 31 جنيها

وقد شهدت أسعار البط، استقرارا بحسب إعلان البورصة، وجاء سعر كتكوت البط الفرنساوي عمر يوم بين 8,50 و9 جنيهات، وكتكوت البط المسكوفي عمر يوم بين 17,50 و18 جنيه، وكتكوت البط المولار عمر يوم بين 16,50 و17 جنيه، والبط البغال جرموه عمر يوم 16,50 جنيه، والبط الفرنساوي بيور عمر يوم 14 جنيها، والبط المولار مستورد عمر يوم 17 جنيها، والبط المولار المستورد عمر 15 يوما، 29 جنيها.

وجاءت أسعار لحم البط الفرنساوي من 24 إلى 24,50 جنيه، ولحم البط البلدي الكيلو 55 جنيها، ولحم البط المسكوفي من 47 إلى 47,25 جنيه، ولحم البط المولار من 31 إلى 32,50 جنيه.

أسعار الفراخ الرومي

وجاءات أسعار الفراخ الرومى مستقرة بحسب إعلان البورصة، وسجل سعر الكتكوت الرومي الأسمر عمر يوم بين 16,5 و17 جنيها، وكتكوت الرومي البرونزي عمر يوم بين 16,50 و17 جنيها، وكتكوت الرومي البرونزي وزن نصف كيلو عمر 45 يوما، بين 44 و44,50 جنيه، والرومي الأبيض عمر يوم 70 جنيها، والرومي الأبيض عمر شهر الكيلو 120 جنيها.