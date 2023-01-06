أسعار الكتاكيت والبط والرومي اليوم.. الكتكوت البلدي بـ6 جنيهات

أعلنت بورصة الدواجن أسعار الكتاكيت من البط والفراخ والرومي اليوم الجمعة، موضحة استقرار سعر معظم الأصناف في الأسواق.

أسعار الكتاكيت اليوم

ووفقا لما تم إعلانه في البورصة، فقد تباين سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم بين 9.25 و9.50 جنيه، والكتكوت الساسو عمر يوم بين 7.25 و7.50 جنيه، والكتكوت روزي من 6 إلى 6.25 جنيه، والكتكوت البلدي الحر عمر يوم 5.50 إلى 6 جنيهات، والكتكوت الهجين 6 جنيهات، والكتكوت الفيومي 5.75 إلى 6 جنيهات، والكتكوت الفيومي «على وشه» 6.25 و6.50 جنيه.

أسعار البط اليوم الجمعة

كما تراوح سعر كتكوت البط الفرنساوي عمر يوم بين 8.50 و9 جنيهات، وكتكوت البط المسكوفي عمر يوم 17.5 إلى 18 جنيها، وكتكوت البط مولار عمر يوم 16.50 إلى 17 جنيها، والبط المولار المستورد عمر 15 يوما 29 جنيها، والبط المولار مستورد عمر يوم 17 جنيها، والبط الفرنساوي بيورعمر يوم 13.50 جنيه، والبط البغال «جرموه» عمر يوم 16.50 جنيه.

أما لحم البط الفرنساوي فتراوح بين 24 إلى 24.50 جنيه، ولحم البط المسكوفي من 47 إلى 47.25 جنيه، ولحم البط المولار من 31 إلى 32.50 جنيه، ولحم البط البلدي 51 جنيها للكيلو.

أسعار الرومي اليوم

وتراوح سعر كتكوت الرومي الأسمر عمر يوم بين 16.50 و17 جنيها، وكتكوت الرومي البرونزي عمر يوم 16.50 إلى 17 جنيها، وكتكوت الرومي البرونزي وزن 500 جرام عمر 45 يوما 44 إلى 44.50 جنيه.