نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 بالمحافظات.. إليك الرابط الرسمي

يترقب الطلاب وأولياء الأمور نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 بالمحافظات من خلال بوابة الأزهر بعد اعتمادها من قبل الدكتور محمد ‏الضويني وكيل الأزهر الشريف قبل قليل، والتي ستعلن عبر موقع بوابة الأزهر الإلكترونية التي يتاح جميع نتائج الشهادات الأزهرية عليها .

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023

ويعلن موقع بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج، نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 بالمحافظات من خلال الرابط من هنا، ويتاح للطلاب الحصول على النتيجة باستخدام رقم الجلوس، كما أنه يمكنك معرفة خطوات الحصول على النتيحة عبر بوابة الأزهر من خلال الخطوات التالية:

1- دخول الطالب علي موقع بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال هذا الرابط.

2- قيام الطالب باختيار خدمات الأزهر الشريف.

3- ثم يقوم الطالب باختيار نتائج الشهادات.

4- ويحدد الطالب نوع الشهادة التي يبحث عنها نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2023 ويدخل رقم الجلوس ويحصل علي النتيجة .

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 بالمحافظات

وأعلن الأزهر الشريف، اعتماد الدكتور محمد ‏الضويني وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2023 بالمحافظات، وكذلك نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 ، كما تم التأكيد أنه تسهيلا علي الطلاب سيتم الإعلان عن النتيجة عبر موقع بوابة الأزهر الإلكترونية علي الانترنت تسعيلا علي الطلاب بالإضافة إلى توزيعها علي كافة المدراس علي مستوي الجمهورية.

الجدير بالذكر أن عدد الطلاب المسجلين في امتحانات الشهادة الابتدائية بلغ عددهم 164639 طالب وطالبة، وحضر منهم في الامتحانات (162736، وبلغ إجمالي الحاصلين على 50% فأكثر من الطلاب 136591 بنسبة 83.93%، بينما بلغ عدد الطلاب الحاصلين على أقل من 50 % في الشهادة الابتدائية 26145، بنسبة 16.07%.