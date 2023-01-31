أيام قليلة تفصلنا عن الإعلان عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 بالاسم ورقم الجلوس، حيث جرى الانتهاء من الامتحانات في 19 يناير الجاري بمادة اللغة الإنجليزية، وبعدها بدأت اعمال تصحيح المواد ورصد الدرجات والمراجعات، وسيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 بالاسم ورقم الجلوس

وينتظر الطلاب وأولياء الأمور نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية من هنا، وسيتم الإعلان عن النتيجة بعد استكمال باقي الإجراءات التي تؤكد حصول كل طالب علي حقه، وبعد إعلان النتيجة سيتم فتح باب التظلمات.

الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2023 من خلال 5 خطوات فقط، أولا الدخول لبوابة الأزهر الإلكترونية، واختيار نتائج الامتحانات، واختيار نتيجة الشهادة الابتدائية 2023، وبعدها يقوم الطالب أو ولي الأمر بادخال الرقم السري ورقم الجلوس، ثم تظهر النتائج عبر الموقع الرسمي للأزهر.

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

وينتظر الطلاب وأولياء الأمور نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2023 بالاسم ورقم الجلوس، والتي تشمل 7 مواد مختلفة أساسية وبعص المواد التي لا تضاف للمجموع، وستعلن بوابة الأزهر الإلكترونية عن النتيجة خلال أيام قليلة وتحديدا في الأسبوع الأول من شهر فبرابر وفق تصريحات مسؤولي الأزهر الشريف.