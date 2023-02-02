رئيس وزراء الجزائر: يجب علينا دعم مشروعات البينية التحتية في أفريقيا

قال أيمن عبد الرحمن، رئيس وزراء جمهورية الجزائر إن اجتماع اليوم يستهدف دعم وتمويل مشروعات البنية التحتية في أفريقيا، ومشروعات وكالة منظمة الشراكة لتنمية أفريقيا «نيباد» خاصة في إطار برنامجها.

وأضاف خلال كلمته بالدورة الثانية لقمة تمويل تنمية البنية التحتية في أفريقيا: «يجب علينا البحث عن حلول فعالة أكثر لدعم مشروعات البينية التحتية التي تعاني من القصور وزيادة التكاليف، وهذا يحتاج إلى جهود إقليمية ودولية، ويأتي هنا دور الجزائر لكونها إحدى الدول الأفريقية من منطلق إحساسها بالمسئولية وسط الاتحاد الأفريقي، والجزائر أحد ركائز التنمية في أفريقيا ويجب أن نتعاون مع المناطق الأخرى في القارة لزيادة المشروعات».

وتابع: «يجب بذل العديد من الجهود في مجال البنية التحتية، ونحن نتفق جميعًا على أهمية ذلك وتبادل الخبرات في مجال البنية التحتية والتنمية»، مؤكدًا أهمية إرساء مبادئ التعاون لتنفيذ المبادرات المختلفة والشراكات.

واستكمل: «الشراكة بين القطاعين العام والخاص تقع على عائق الدول الأفريقية لأننا نعلم أن تحقيق مثل هذه الشراكة من شأنه دفع عجلة التنمية للأمام، ويجب على الدول الأفريقية إيجاد ظروف ملائمة للبينة التحتية».

واستطرد: «الجزائر كانت ومازالت تساهم في تحقيق التكامل الأفريقي إلى أمر ملموس، لذلك أطلقت مع دول الجوار عدة شراكات مثل «الكوديفار».