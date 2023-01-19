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خبيرة شؤون بيئة لقناة القاهرة الإخبارية: الجزائر تواجه أزمة نقص المياه بنحو 16 محطة تحلية

كتب:

محمد أسامة رمضان
06:45 م | الخميس 19 يناير 2023
بسمة بلبجاوي

بسمة بلبجاوي

تحدثت بسمة بلبجاوي، الخبيرة في شؤون البيئة، عن الخطة العاجلة التي وضعتها الحكومة الجزائرية لمواجهة نقص المياه.

وقالت «بلبجاوي»، خلال مداخلتها عبر خاصية «سكايب»، في برنامج «مستقبل العالم»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، إن هناك نقص في كمية الأمطار المتساقطة في الجزائر منذ 5 سنوات ماضية.

الحكومة الجزائرية تسعى لزيادة محطات التحلية

أضافت الخبيرة في شؤون البيئة، أن الحكومة الجزائرية سارعت بوضع خطة تستهدف زيادة محطات تحلية مياه البحر، مشيرة إلى أن الجزائر لديها 14 محطة حاليا، على أن تتحصل على 3 أو 4 محطات أخرى بنهاية 2024.

من المقرر وصول المحطات إلى 24 محطة

وتابعت، أن من المقرر أنه في خلال الأعوام القليلة المقبلة، يكون إجمالي المحطات على الشريط الساحلي، هو 24 محطة تحلية مياه.

وأردفت، أنه أيضا تم وضع خطة من أجل تقنين استخدام مياه الآبار، بالإضافة لاستهداف تصفية وتحلية مياه الصرف الصحي.

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